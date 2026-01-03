Рейтинг@Mail.ru
Власти Венесуэлы заявили, что не знают о местонахождении Мадуро - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/vlasti-2066185387.html
Власти Венесуэлы заявили, что не знают о местонахождении Мадуро
Власти Венесуэлы заявили, что не знают о местонахождении Мадуро - РИА Новости, 03.01.2026
Власти Венесуэлы заявили, что не знают о местонахождении Мадуро
Правительство Венесуэлы не осведомлено о местонахождении президента Николаса Мадуро и его жены, передает агентство Рейтер со ссылкой на вице-президента страны... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T13:13:00+03:00
2026-01-03T13:13:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
николас мадуро
делси родригес
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698313_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_3d53c6eb6d90dcbdb3846e44f027ce16.jpg
https://ria.ru/20260103/maduro-2066183264.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698313_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_53aab64057b977df7b9003c81749aeb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, делси родригес, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Делси Родригес, Дональд Трамп
Власти Венесуэлы заявили, что не знают о местонахождении Мадуро

Родригес: правительство Венесуэлы не знает о нахождении Мадуро и его супруги

© AP Photo / Ariana CubillosПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Правительство Венесуэлы не осведомлено о местонахождении президента Николаса Мадуро и его жены, передает агентство Рейтер со ссылкой на вице-президента страны Делси Родригес.
"Правительство Венесуэлы не знает о нахождении президента Мадуро и его супруги", - говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп назвал операцию по захвату Мадуро блестящей
13:01
 
В миреВенесуэлаСШАНиколас МадуроДелси РодригесДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала