США подтвердили, что военная операция в Венесуэле продолжается, пишет WSJ
США подтвердили, что военная операция в Венесуэле продолжается, пишет WSJ - РИА Новости, 03.01.2026
США подтвердили, что военная операция в Венесуэле продолжается, пишет WSJ
Власти США подтвердили, что военная операция американских сил в Венесуэле находится в активной фазе, сообщает в субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на
2026-01-03T11:48:00+03:00
2026-01-03T11:48:00+03:00
2026-01-03T11:54:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
Новости
ru-RU
в мире, сша, венесуэла, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Удары США по Венесуэле
США подтвердили, что военная операция в Венесуэле продолжается, пишет WSJ
WSJ: власти США подтвердили, что военная операция в Венесуэле продолжается