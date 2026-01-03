Вэнса не было с Трампом во время операции в Венесуэле, заявила журналист

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Вице-президента США Джей Ди Вэнса не было с американским лидером Дональдом Трампом и другими чиновниками, когда проходила военная операция в Венесуэле, заявила журналистка телеканала CNN Алайна Трин со ссылкой на представителя Вэнса.
Журналистка указала на то, что что вице-президент принял участие в нескольких видеоконференциях с другими должностными лицами в преддверии операции. По ее данным, он также встретился с Трампом в гольф-клубе в пятницу.
"Команда Трампа в сфере национальной безопасности "была обеспокоена тем, что передвижение кортежа вице-президента во время начала операции может дать наводку венесуэльцам", - добавила Трин.
По информации репортера, после завершения операции Вэнс уехал в Огайо.
В субботу американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.