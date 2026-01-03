Рейтинг@Mail.ru
Вэнса не было с Трампом во время операции в Венесуэле, заявила журналист - РИА Новости, 03.01.2026
23:56 03.01.2026
Вэнса не было с Трампом во время операции в Венесуэле, заявила журналист
в мире
венесуэла
сша
россия
дональд трамп
николас мадуро
оон
удары сша по венесуэле
в мире, венесуэла, сша, россия, дональд трамп, николас мадуро, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Дональд Трамп, Николас Мадуро, ООН, Удары США по Венесуэле
Вэнса не было с Трампом во время операции в Венесуэле, заявила журналист

Трин: Вэнса не было с Трампом, когда проходила военная операция США в Венесуэле

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Вице-президента США Джей Ди Вэнса не было с американским лидером Дональдом Трампом и другими чиновниками, когда проходила военная операция в Венесуэле, заявила журналистка телеканала CNN Алайна Трин со ссылкой на представителя Вэнса.
«
"Джей Ди Вэнса не было в комнате с Трампом и другими высокопоставленными чиновниками... когда проходила операция в Венесуэле, и его не было в Мар-а-Лаго", - говорится в сообщении Трин в соцсети X.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Госдуме назвали главную цель вторжения США в Венесуэлу
Вчера, 19:21
Журналистка указала на то, что что вице-президент принял участие в нескольких видеоконференциях с другими должностными лицами в преддверии операции. По ее данным, он также встретился с Трампом в гольф-клубе в пятницу.
"Команда Трампа в сфере национальной безопасности "была обеспокоена тем, что передвижение кортежа вице-президента во время начала операции может дать наводку венесуэльцам", - добавила Трин.
По информации репортера, после завершения операции Вэнс уехал в Огайо.
В субботу американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Мэр Чикаго назвал настоящие причины операции США в Венесуэле
Вчера, 23:06
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп одобрил атаку Венесуэлы в ответ на угрозы нацбезопасности, пишет WP
Вчера, 19:34
 
