В Каракасе после атаки США закрыли большинство заправок - РИА Новости, 03.01.2026
21:06 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/veneuela-2066265215.html
В Каракасе после атаки США закрыли большинство заправок
Большинство автозаправок закрыты в столице Венесуэлы Каракасе после атаки США на страну, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T21:06:00+03:00
2026-01-03T21:06:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
симон боливар
дональд трамп
венесуэла
сша
каракас
2026
в мире, венесуэла, сша, каракас, симон боливар, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Симон Боливар, Дональд Трамп
В Каракасе после атаки США закрыли большинство заправок

© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Каракасе
Взрыв в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Каракасе
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Большинство автозаправок закрыты в столице Венесуэлы Каракасе после атаки США на страну, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудников и клиентов не наблюдалось в частности на заправке на западе Каракаса.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Позднее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Власти Венесуэлы заявляли, что цель нападения США - взять под контроль ее нефть и минеральные ресурсы, передавало агентство Рейтер.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вице-президент Венесуэлы согласилась сотрудничать с США, заявил Трамп
В миреВенесуэлаСШАКаракасСимон БоливарДональд Трамп
 
 
