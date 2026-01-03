ООН, 3 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне операции США против Каракаса призывает стороны вступить в диалог, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.
Генсек ООН на фоне операции США в Венесуэле призвал к диалогу
Генсек ООН на фоне операции США в Венесуэле призвал к диалогу - РИА Новости, 03.01.2026
Генсек ООН на фоне операции США в Венесуэле призвал к диалогу
Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне операции США против Каракаса призывает стороны вступить в диалог, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 03.01.2026
в мире
каракас
венесуэла
стефан дюжаррик
сша
оон
антониу гутерреш
удары сша по венесуэле
каракас
венесуэла
сша
в мире, каракас, венесуэла, стефан дюжаррик, сша, оон, антониу гутерреш, удары сша по венесуэле
В мире, Каракас, Венесуэла, Стефан Дюжаррик, США, ООН, Антониу Гутерреш, Удары США по Венесуэле
Генсек ООН на фоне операции США в Венесуэле призвал к диалогу
Гутерреш на фоне операции США против Каракаса призвал стороны вступить в диалог
Антониу Гутерреш. Архивное фото