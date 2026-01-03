Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН на фоне операции США в Венесуэле призвал к диалогу - РИА Новости, 03.01.2026
18:01 03.01.2026
Генсек ООН на фоне операции США в Венесуэле призвал к диалогу
Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне операции США против Каракаса призывает стороны вступить в диалог, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T18:01:00+03:00
2026-01-03T18:01:00+03:00
в мире
каракас
венесуэла
стефан дюжаррик
сша
оон
антониу гутерреш
удары сша по венесуэле
каракас
венесуэла
сша
Генсек ООН на фоне операции США в Венесуэле призвал к диалогу

Гутерреш на фоне операции США против Каракаса призвал стороны вступить в диалог

Антониу Гутерреш
© POOL
Перейти в медиабанк
Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 3 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне операции США против Каракаса призывает стороны вступить в диалог, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь призывает все стороны в Венесуэле вступить во всеобъемлющий диалог при полном уважении прав человека и верховенства закона", – сказал Дюжаррик.
Генсек ООН предупредил о последствиях атаки США на Венесуэлу
