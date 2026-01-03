Трамп хочет подчинить обе Америки, считают в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 янв - РИА Новости. США, атаковав Венесуэлу, ищут возможность установить военный и политический контроль над этой страной и всем континентом, заявила РИА Новости аргентинский депутат Мириам Брегман.

"Это скачок в их интервенционистской политике и явная попытка установить военный и политический контроль над Венесуэлой и ее нефтяными запасами, а также над всем континентом", - сказала она.

В субботу американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. В марте 2020 года против Мадуро и предполагаемых соучастников были выдвинуты обвинения по четырем пунктам: участие в заговоре, связанное с наркотеррористической деятельностью, контрабанда кокаина в США, использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористической деятельности, а также участие в заговоре с целью применения и хранения указанных оружий и устройств, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН . МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.