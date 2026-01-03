Евродепутат назвал атаку США на Венесуэлу катастрофой для всего региона

ГААГА, 3 янв - РИА Новости. Атака США на Венесуэлу станет катастрофой для всего региона и приведет его к нестабильности, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

"Для региона это катастрофа. Эта ситуация приведет к нестабильности в регионе", - заявил Кеннес в беседе с агентством.

Он не исключил, что причина действий американского президента Дональда Трампа кроется во внутренних проблемах в его стране.

"Поскольку в США цены растут, экономика находится в плохом состоянии, что он видит по опросам, это значит, что его партия может проиграть на промежуточных выборах… Когда президент США видит, что проигрывает, ему нужно найти врага, и Венесуэла - идеальный враг для него", - считает евродепутат.

Кеннес отметил, что США имеют давнюю и хорошо задокументированную традицию подрыва и свержения правительств по всему миру, особенно в Южной Америке

"И то, что мы видели впоследствии, - это не укрепление стабильности или демократии. Нет, единственное, что мы видели после этих действий - это хаос, насилие, диктатуры", - напомнил собеседник агентства.

Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН