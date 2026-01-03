Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат назвал атаку США на Венесуэлу катастрофой для всего региона
23:42 03.01.2026
Евродепутат назвал атаку США на Венесуэлу катастрофой для всего региона
Евродепутат назвал атаку США на Венесуэлу катастрофой для всего региона - РИА Новости, 03.01.2026
Евродепутат назвал атаку США на Венесуэлу катастрофой для всего региона
Атака США на Венесуэлу станет катастрофой для всего региона и приведет его к нестабильности, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес. РИА Новости, 03.01.2026
Евродепутат назвал атаку США на Венесуэлу катастрофой для всего региона

РИА Новости: Кеннес считает, что операция США вызвана внутренними проблемами

Дым над военной базой в Каракасе
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Дым над военной базой в Каракасе. Архивное фото
ГААГА, 3 янв - РИА Новости. Атака США на Венесуэлу станет катастрофой для всего региона и приведет его к нестабильности, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.
"Для региона это катастрофа. Эта ситуация приведет к нестабильности в регионе", - заявил Кеннес в беседе с агентством.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
