Евродепутат назвал атаку США на Венесуэлу катастрофой для всего региона
Евродепутат назвал атаку США на Венесуэлу катастрофой для всего региона - РИА Новости, 03.01.2026
Евродепутат назвал атаку США на Венесуэлу катастрофой для всего региона
Атака США на Венесуэлу станет катастрофой для всего региона и приведет его к нестабильности, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.
2026-01-03T23:42:00+03:00
Евродепутат назвал атаку США на Венесуэлу катастрофой для всего региона
РИА Новости: Кеннес считает, что операция США вызвана внутренними проблемами
ГААГА, 3 янв - РИА Новости. Атака США на Венесуэлу станет катастрофой для всего региона и приведет его к нестабильности, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.
"Для региона это катастрофа. Эта ситуация приведет к нестабильности в регионе", - заявил Кеннес в беседе с агентством.
Он не исключил, что причина действий американского президента Дональда Трампа
кроется во внутренних проблемах в его стране.
"Поскольку в США
цены растут, экономика находится в плохом состоянии, что он видит по опросам, это значит, что его партия может проиграть на промежуточных выборах… Когда президент США видит, что проигрывает, ему нужно найти врага, и Венесуэла
- идеальный враг для него", - считает евродепутат.
Кеннес отметил, что США имеют давнюю и хорошо задокументированную традицию подрыва и свержения правительств по всему миру, особенно в Южной Америке
.
"И то, что мы видели впоследствии, - это не укрепление стабильности или демократии. Нет, единственное, что мы видели после этих действий - это хаос, насилие, диктатуры", - напомнил собеседник агентства.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро
и его супруга Силия Флорес
были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе
и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН
.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва
заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.