В Пентагоне раскрыли название операции в Венесуэле
В Пентагоне раскрыли название операции в Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
В Пентагоне раскрыли название операции в Венесуэле
Операция США в Венесуэле получила название "Абсолютная решимость", заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн. РИА Новости, 03.01.2026
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Операция США в Венесуэле получила название "Абсолютная решимость", заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.
"Эта операция, получившая название операция "Абсолютная решимость", была скрытной и точной, проведённой в самые тёмные часы 2 января, и стала кульминацией месяцев планирования и подготовки", - сказал Кейн во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.