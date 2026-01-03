Рейтинг@Mail.ru
Элитное подразделение ФБР помогало военным в захвате Мадуро, сообщает CNN
23:12 03.01.2026
Элитное подразделение ФБР помогало военным в захвате Мадуро, сообщает CNN
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
фбр
удары сша по венесуэле
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, фбр, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, ФБР, Удары США по Венесуэле
Элитное подразделение ФБР помогало военным в захвате Мадуро, сообщает CNN

CNN: подразделение ФБР по освобождению заложников помогало в захвате Мадуро

© Фото : Public DomainСпецназ США
Спецназ США - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : Public Domain
Спецназ США. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Элитное подразделение ФБР по освобождению заложников содействовало военным США в спецоперации по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Элитное подразделение ФБР оказало помощь в захвате... Мадуро. Подразделение бюро по освобождению заложников было подключено к американским военным в рамках этой специальной операции", - приводит телеканал данные источника.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Мадуро спал в своем доме в момент захвата силами США, сообщил CNN
Вчера, 17:09
 
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, ФБР, Удары США по Венесуэле
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
