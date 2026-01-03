Элитное подразделение ФБР помогало военным в захвате Мадуро, сообщает CNN

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Элитное подразделение ФБР по освобождению заложников содействовало военным США в спецоперации по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
2026-01-03T23:12:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
фбр
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
Спецназ США. Архивное фото