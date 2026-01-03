Рейтинг@Mail.ru
Макрон нашел своего преемника Мадуро - РИА Новости, 03.01.2026
23:09 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066281625.html
Макрон нашел своего преемника Мадуро
Макрон нашел своего преемника Мадуро - РИА Новости, 03.01.2026
Макрон нашел своего преемника Мадуро
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к тому, чтобы переход власти в Венесуэле проходил с уважением воли народа и осуществлялся под руководством основного... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T23:09:00+03:00
2026-01-03T23:09:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
франция
николас мадуро
эммануэль макрон
дональд трамп
венесуэла
сша
франция
в мире, венесуэла, сша, франция, николас мадуро, эммануэль макрон, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Франция, Николас Мадуро, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп
Макрон нашел своего преемника Мадуро

Макрон хочет, чтобы главный оппонент Мадуро Уррутиа возглавил Венесуэлу

© Getty Images / NurPhoto/Daniel PierЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Getty Images / NurPhoto/Daniel Pier
Эммануэль Макрон. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к тому, чтобы переход власти в Венесуэле проходил с уважением воли народа и осуществлялся под руководством основного соперника действующего президента страны Николаса Мадуро на выборах 2024 года Эдмундо Гонсалес Уррутиа.
"Предстоящий переход должен быть мирным, демократическим и осуществляться с уважением воли венесуэльского народа. Мы хотим, чтобы президент Эдмундо Гонсалес Уррутиа, избранный в 2024 году, как можно скорее смог обеспечить этот переход", - написал он в соцсети X, назвав, таким образом, соперника Мадуро на выборах-2024 "избранным президентом".
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Родригес потребовала немедленного освобождения Мадуро и его супруги
Вчера, 22:18
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. Представители венесуэльской администрации после произошедшего не заявляли о планах оставить свои посты. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в интервью РИА Новости назвал действия США вопиющим нарушением международного права. По его словам, народ Венесуэлы выйдет на улицы для защиты суверенитета своей страны.
Мадуро одержал победу на президентских выборах, которые прошли в Венесуэле 28 июля 2024 года. За него проголосовали 51,95% избирателей. В январе Мадуро в третий раз заступил на пост президента Венесуэлы, который должен занимать до 2031 года.
Основной соперник Мадуро на выборах - Эдмундо Гонсалес Уррутиа - получил поддержку 43,18% избирателей. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо уже в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не признает поражение на выборах.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп высказался об оппозиции в Венесуэле
Вчера, 20:38
 
В миреВенесуэлаСШАФранцияНиколас МадуроЭммануэль МакронДональд Трамп
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
