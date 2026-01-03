Макрон нашел своего преемника Мадуро

БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к тому, чтобы переход власти в Венесуэле проходил с уважением воли народа и осуществлялся под руководством основного соперника действующего президента страны Николаса Мадуро на выборах 2024 года Эдмундо Гонсалес Уррутиа.

"Предстоящий переход должен быть мирным, демократическим и осуществляться с уважением воли венесуэльского народа. Мы хотим, чтобы президент Эдмундо Гонсалес Уррутиа, избранный в 2024 году, как можно скорее смог обеспечить этот переход", - написал он в соцсети X, назвав, таким образом, соперника Мадуро на выборах-2024 "избранным президентом".

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле , а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. Представители венесуэльской администрации после произошедшего не заявляли о планах оставить свои посты. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в интервью РИА Новости назвал действия США вопиющим нарушением международного права. По его словам, народ Венесуэлы выйдет на улицы для защиты суверенитета своей страны.

Мадуро одержал победу на президентских выборах, которые прошли в Венесуэле 28 июля 2024 года. За него проголосовали 51,95% избирателей. В январе Мадуро в третий раз заступил на пост президента Венесуэлы, который должен занимать до 2031 года.