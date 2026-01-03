Мэр Чикаго назвал настоящие причины операции США в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Мэр Чикаго Брэндон Джонсон в субботу Мэр Чикаго Брэндон Джонсон в субботу назвал операцию Соединенных Штатов в Венесуэле незаконным действием, которое увеличивает вероятность полномасштабной войны, и добавил, что ее настоящими целями были нефть и власть.

« "Военные действия администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа в Венесуэле нарушают международное право и опасно повышают вероятность полномасштабной войны. Незаконные действия администрации Трампа не имеют ничего общего с защитой венесуэльского народа; они касаются исключительно нефти и власти", - написал Джонсон в соцсети X.

Он добавил, что "дегуманизация крайне правыми" мигрантов, в том числе из Венесуэлы, заложила основу для подобного развития событий.

В субботу Трамп заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Трамп позже опубликовал фото Мадуро в спортивном костюме, больших наушниках и маске на глазах, заявив, что тот находится на борту корабля ВМС США.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН