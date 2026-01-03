Рейтинг@Mail.ru
23:06 03.01.2026
Мэр Чикаго назвал настоящие причины операции США в Венесуэле
Мэр Чикаго назвал настоящие причины операции США в Венесуэле

Мэр Чикаго: настоящими причинами операции США в Венесуэле были нефть и власть

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Мэр Чикаго Брэндон Джонсон в субботу назвал операцию Соединенных Штатов в Венесуэле незаконным действием, которое увеличивает вероятность полномасштабной войны, и добавил, что ее настоящими целями были нефть и власть.
Ранее с критикой атаки США на Каракас и захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги выступил новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, назвавший это актом войны.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Госдуме назвали главную цель вторжения США в Венесуэлу
Вчера, 19:21
«
"Военные действия администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа в Венесуэле нарушают международное право и опасно повышают вероятность полномасштабной войны. Незаконные действия администрации Трампа не имеют ничего общего с защитой венесуэльского народа; они касаются исключительно нефти и власти", - написал Джонсон в соцсети X.
Он добавил, что "дегуманизация крайне правыми" мигрантов, в том числе из Венесуэлы, заложила основу для подобного развития событий.
В субботу Трамп заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Трамп позже опубликовал фото Мадуро в спортивном костюме, больших наушниках и маске на глазах, заявив, что тот находится на борту корабля ВМС США.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"На другую страну". В США сделали громкое заявление после захвата Мадуро
Вчера, 21:17
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Обстановка в центре Каракаса после атаки США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
На Западе предложили посмотреть на шаг США по Венесуэле под другим углом
Вчера, 20:16
 
