https://ria.ru/20260103/venesuela-2066280875.html
Евродепутат назвала действия США в Венесуэле государственным терроризмом
Евродепутат назвала действия США в Венесуэле государственным терроризмом - РИА Новости, 03.01.2026
Евродепутат назвала действия США в Венесуэле государственным терроризмом
Действия США в Венесуэле, включая похищение президента республики Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, представляет собой незаконную агрессию, по сути, - РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T23:02:00+03:00
2026-01-03T23:02:00+03:00
2026-01-03T23:20:00+03:00
сша
венесуэла
бельгия
в мире
удары сша по венесуэле
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066238903_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7ae852d932695601cf71e4c6310455bc.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066281183.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
сша
венесуэла
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066238903_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_64a24446aa0af05ba191a110db6c403e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, венесуэла, бельгия, в мире, удары сша по венесуэле, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон
США, Венесуэла, Бельгия, В мире, Удары США по Венесуэле, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН
Евродепутат назвала действия США в Венесуэле государственным терроризмом
РИА Новости: евродепутат назвала действия США в Венесуэле незаконной агрессией
ГААГА, 3 янв - РИА Новости. Действия США в Венесуэле, включая похищение президента республики Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, представляет собой незаконную агрессию, по сути, - государственный терроризм, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.
Президент США Дональд Трамп
3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле
, а венесуэльский президент Николас Мадуро
и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе
и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
«
"Если почитать западные СМИ, они даже не используют слово "похитили". Нет, они пишут, что Мадуро и его жену "увезли". Однако никто на самом деле не говорит корректно о том, что это агрессия, незаконная агрессия. По сути, единственное, как можно описать действия США - это государственный терроризм", - заявил Кеннес.
Он отметил, что трудно представить аналогичную ситуацию, при которой, например, Китай
отстранил бы президента Тайваня
, и задался вопросом, какой была бы реакция международного сообщества в этом случае.
Евродепутат заявил, что считает невероятными слова Трампа о том, что Венесуэла украла американскую нефть.
"Это просто война за нефть", - резюмировал он.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН
.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва
заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.