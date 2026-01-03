Евродепутат назвала действия США в Венесуэле государственным терроризмом

«

"Если почитать западные СМИ, они даже не используют слово "похитили". Нет, они пишут, что Мадуро и его жену "увезли". Однако никто на самом деле не говорит корректно о том, что это агрессия, незаконная агрессия. По сути, единственное, как можно описать действия США - это государственный терроризм", - заявил Кеннес.