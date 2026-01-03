Рейтинг@Mail.ru
Венесуэльцы на фоне атаки США спокойны и едины, заявил глава МИД - РИА Новости, 03.01.2026
22:59 03.01.2026
Венесуэльцы на фоне атаки США спокойны и едины, заявил глава МИД
Венесуэльский народ на фоне атаки США спокоен и един, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.
Венесуэльцы на фоне атаки США спокойны и едины, заявил глава МИД

Глава МИД Венесуэлы Хиль: народ на фоне атаки США спокоен, един и мобилизован

Иван Хиль Пинто
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Иван Хиль Пинто. Архивное фото
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Венесуэльский народ на фоне атаки США спокоен и един, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.
"Венесуэльский народ тверд, спокоен, мобилизован, защищая свой суверенитет, народ един, как говорил президент Николас Мадуро, - единство народа, военных и полиции", - отметил Хиль.
Трамп поставил условие вице-президенту Венесуэлы
Вчера, 21:42
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Глава МИД Венесуэлы рассказал, как народ собирается защищать суверенитет
Вчера, 18:56
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасНиколас МадуроДональд ТрампООНУдары США по Венесуэле
 
 
