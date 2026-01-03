Рейтинг@Mail.ru
Высшее руководство Венесуэлы приняло участие в заседании Совета обороны
03.01.2026
Высшее руководство Венесуэлы приняло участие в заседании Совета обороны
Высшее руководство Венесуэлы приняло участие в заседании Совета обороны
Заседание Совета обороны Венесуэлы после похищения военными США главы государства Николаса Мадуро прошло с участием всех ключевых руководителей национальных... РИА Новости, 03.01.2026
Высшее руководство Венесуэлы приняло участие в заседании Совета обороны

В Венесуэле прошло заседание Совета обороны после похищения Мадуро

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Архивное фото
МЕХИКО, 3 янв - РИА Новости. Заседание Совета обороны Венесуэлы после похищения военными США главы государства Николаса Мадуро прошло с участием всех ключевых руководителей национальных институтов и армии, сообщила возглавлявшая Совет вице-президент Делси Родригес.
"Меня сопровождают председатель законодательной власти Венесуэлы доктор Хорхе Родригес, председатель судебной власти доктор Карисса Беатрис, председатель моральной власти - генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб, а также министр обороны, начальник Стратегического оперативного командования, вице-президент по вопросам гражданской безопасности, Совет вице-президентов и министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла", - заявила Родригес в начале заседания.
В субботу американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив.
Родригес на заседании Совета обороны потребовала немедленного освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, назвав его единственным законным лидером страны. Она подчеркнула, что Венесуэла готова защищать свой суверенитет и ресурсы, и призвала призвала граждан сохранять спокойствие, единство и сплоченность.
