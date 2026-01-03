https://ria.ru/20260103/venesuela-2066277563.html
То, что сделали c Венесуэлой, может произойти со всеми, заявила Родригес
То, что сделали c Венесуэлой, может произойти со всеми, заявила Родригес - РИА Новости, 03.01.2026
То, что сделали c Венесуэлой, может произойти со всеми, заявила Родригес
То, что сегодня сделали в отношении Венесуэлы, могут сделать в отношении любой страны региона, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T22:46:00+03:00
2026-01-03T22:46:00+03:00
2026-01-03T22:46:00+03:00
в мире
венесуэла
делси родригес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105168/41/1051684194_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_142ba1385903bc335ae3f1bdf510b10d.jpg
https://ria.ru/20260103/rodriges-2066273585.html
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105168/41/1051684194_209:0:1977:1326_1920x0_80_0_0_618cbb4a76ae77c37f348f94d0bbace2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, делси родригес
В мире, Венесуэла, Делси Родригес
То, что сделали c Венесуэлой, может произойти со всеми, заявила Родригес
Вице-президент Венесуэлы Родригес предупредила об угрозе США другие страны