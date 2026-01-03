Рейтинг@Mail.ru
То, что сделали c Венесуэлой, может произойти со всеми, заявила Родригес - РИА Новости, 03.01.2026
22:46 03.01.2026
То, что сделали c Венесуэлой, может произойти со всеми, заявила Родригес
То, что сегодня сделали в отношении Венесуэлы, могут сделать в отношении любой страны региона, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. РИА Новости, 03.01.2026
в мире, венесуэла, делси родригес
В мире, Венесуэла, Делси Родригес
То, что сделали c Венесуэлой, может произойти со всеми, заявила Родригес

Вице-президент Венесуэлы Родригес предупредила об угрозе США другие страны

© AP Photo / Ariana CubillosДелси Родригес
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Делси Родригес. Архивное фото
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. То, что сегодня сделали в отношении Венесуэлы, могут сделать в отношении любой страны региона, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.
В субботу Родригес созвала совет национальной обороны.
"Призываем страны Большой родины быть едиными. То, что сегодня сделали в отношении Венесуэлы, могут сделать в отношении любой страны региона. Это использование силы могут применить в отношении любой страны", - сказала она.
В миреВенесуэлаДелси Родригес
 
 
