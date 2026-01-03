Рейтинг@Mail.ru
21:13 03.01.2026
Глава МИД Венесуэлы призвал к немедленному прекращению агрессии
Глава МИД Венесуэлы призвал к немедленному прекращению агрессии
в мире, венесуэла, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
Глава МИД Венесуэлы призвал к немедленному прекращению агрессии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто на совещании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Агрессия в отношении Венесуэлы должна быть немедленно прекращена, нужно двигаться к миру и диалогу, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.
"Необходимо немедленно прекратить агрессию, мы должны двигаться к миру и диалогу. Более того, президент Николас Мадуро заявил об этом 1 января в международном интервью, где сказал, что предлагает мир, диалог, переговоры, потому что это наш путь", - сказал Хиль агентству.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп допустил, что Мадуро мог бы быть убит, если бы сопротивлялся
В миреВенесуэлаНиколас МадуроУдары США по Венесуэле
 
 
