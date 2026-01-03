В Каракасе выстроились длинные очереди в продуктовые магазины

КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Длинные очереди в немногие работающие продуктовые магазины выстроились в Катии - одном из густонаселённых районов на западе Каракаса - на фоне ударов США и военной операции, которую они проводят в южноамериканской стране, передает корреспондент РИА Новости.

"Ситуация немного тяжёлая, не всё работает, как обычно. Пришёл посмотреть, что удастся купить - продукты для семьи", - рассказал РИА Новости мужчина средних лет, простоявший в очереди больше получаса.

Собеседник уточнил, что живёт там же, в Катии, и пришёл за самым необходимым, а во время ночных событий находился дома.

Другие жители Катии подтвердили корреспонденту РИА Новости, что с рассвета улицы почти пусты, и торговля фактически остановилась.

"Почти все магазины закрыты, по всему проспекту Сукре - ни одного открытого. Сказали, что этот - единственный, который сегодня работает, вот и пришла", - рассказала женщина, живущая в другом секторе Катии, в районе Агуа-Салюд.

По словам собеседницы, люди стараются купить продукты "хотя бы на первое время", пока не станет ясно, как будет развиваться ситуация.

"Много неопределённости, все ждут, что это закончится как можно быстрее", - добавила она.

Ещё одна жительница Катии призналась, что после ночных событий люди напуганы.

"Было страшно, особенно ночью, этого никто не ожидал. Здесь, в районе, всё хорошо было слышно. Обычно такого (закрытых магазинов - ред.) нет. Сегодня люди пришли именно за едой, потому что большинство покупает продукты не каждый день", - сказала она.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН . МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.