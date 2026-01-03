Рейтинг@Mail.ru
В Каракасе выстроились длинные очереди в продуктовые магазины - РИА Новости, 03.01.2026
21:11 03.01.2026
В Каракасе выстроились длинные очереди в продуктовые магазины
В Каракасе выстроились длинные очереди в продуктовые магазины - РИА Новости, 03.01.2026
В Каракасе выстроились длинные очереди в продуктовые магазины
Длинные очереди в немногие работающие продуктовые магазины выстроились в Катии - одном из густонаселённых районов на западе Каракаса - на фоне ударов США и... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T21:11:00+03:00
2026-01-03T21:11:00+03:00
В Каракасе выстроились длинные очереди в продуктовые магазины

РИА Новости: образовались очереди в магазины из-за ударов США по Каракасу

Жители Каракаса в очереди в супермаркет
Жители Каракаса в очереди в супермаркет - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Жители Каракаса в очереди в супермаркет . Архивное фото
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Длинные очереди в немногие работающие продуктовые магазины выстроились в Катии - одном из густонаселённых районов на западе Каракаса - на фоне ударов США и военной операции, которую они проводят в южноамериканской стране, передает корреспондент РИА Новости.
"Ситуация немного тяжёлая, не всё работает, как обычно. Пришёл посмотреть, что удастся купить - продукты для семьи", - рассказал РИА Новости мужчина средних лет, простоявший в очереди больше получаса.
Собеседник уточнил, что живёт там же, в Катии, и пришёл за самым необходимым, а во время ночных событий находился дома.
Другие жители Катии подтвердили корреспонденту РИА Новости, что с рассвета улицы почти пусты, и торговля фактически остановилась.
"Почти все магазины закрыты, по всему проспекту Сукре - ни одного открытого. Сказали, что этот - единственный, который сегодня работает, вот и пришла", - рассказала женщина, живущая в другом секторе Катии, в районе Агуа-Салюд.
По словам собеседницы, люди стараются купить продукты "хотя бы на первое время", пока не станет ясно, как будет развиваться ситуация.
"Много неопределённости, все ждут, что это закончится как можно быстрее", - добавила она.
Ещё одна жительница Катии призналась, что после ночных событий люди напуганы.
"Было страшно, особенно ночью, этого никто не ожидал. Здесь, в районе, всё хорошо было слышно. Обычно такого (закрытых магазинов - ред.) нет. Сегодня люди пришли именно за едой, потому что большинство покупает продукты не каждый день", - сказала она.
Очереди за продуктами появились после ночной операции США в Венесуэле. В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроДональд ТрампООНУдары США по ВенесуэлеКаракас
 
 
Заголовок открываемого материала