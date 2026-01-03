Рейтинг@Mail.ru
На Западе предложили посмотреть на шаг США по Венесуэле под другим углом - РИА Новости, 03.01.2026
20:16 03.01.2026
На Западе предложили посмотреть на шаг США по Венесуэле под другим углом
На Западе предложили посмотреть на шаг США по Венесуэле под другим углом - РИА Новости, 03.01.2026
На Западе предложили посмотреть на шаг США по Венесуэле под другим углом
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X раскритиковал западные СМИ после ударов США по Венесуэле, обвинив их в двуличии. РИА Новости, 03.01.2026
На Западе предложили посмотреть на шаг США по Венесуэле под другим углом

Дизен осудил лицемерие СМИ после атаки США на Венесуэлу

Обстановка в центре Каракаса после атаки США по Венесуэле
© AP Photo / Cristian Hernandez
Обстановка в центре Каракаса после атаки США по Венесуэле
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X раскритиковал западные СМИ после ударов США по Венесуэле, обвинив их в двуличии.
"Только представьте себе, насколько иначе освещалось бы это событие в СМИ, если бы незаконное и ничем не спровоцированное нападение на суверенное государство и похищение его главы были совершены страной, ненависть к которой нам внушают с детства", — написал он.
В Каракасе в субботу прогремели взрывы. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Мы все ждем". На Западе дерзко высказались об атаке США на Венесуэлу
