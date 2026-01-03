https://ria.ru/20260103/venesuela-2066255465.html
На Западе предложили посмотреть на шаг США по Венесуэле под другим углом
На Западе предложили посмотреть на шаг США по Венесуэле под другим углом
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X раскритиковал западные СМИ после ударов США по Венесуэле, обвинив их в двуличии. РИА Новости, 03.01.2026
На Западе предложили посмотреть на шаг США по Венесуэле под другим углом
Дизен осудил лицемерие СМИ после атаки США на Венесуэлу