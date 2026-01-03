Венесуэльская оппозиция заявила о готовности взять власть в свои руки

"Мы готовы обеспечить выполнение нашего мандата и вступить во власть. Будем настороже, активны и организованы до тех пор, пока не конкретизируется переход к демократии", - написала Мачадо в письме к венесуэльцам. Письмо опубликовано в X Мачадо.

Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах, которые прошли в Венесуэле 28 июля 2024 года. За него проголосовали 51,95% избирателей. В январе Мадуро в третий раз вступил на пост президента Венесуэлы, который должен был занимать до 2031 года.