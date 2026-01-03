Венесуэльская оппозиция заявила о готовности взять власть в свои руки

КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Лидер проигравшей на выборах президента Венесуэлы оппозиции Мария Корина Мачадо утверждает, что оппозиция готова взять власть в свои руки.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. Представители венесуэльской администрации после произошедшего не заявляли о планах оставить свои посты. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в интервью РИА Новости назвал действия США вопиющим нарушением международного права. По его словам, народ Венесуэлы выйдет на улицы для защиты суверенитета своей страны.
"Мы готовы обеспечить выполнение нашего мандата и вступить во власть. Будем настороже, активны и организованы до тех пор, пока не конкретизируется переход к демократии", - написала Мачадо в письме к венесуэльцам. Письмо опубликовано в X Мачадо.
Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах, которые прошли в Венесуэле 28 июля 2024 года. За него проголосовали 51,95% избирателей. В январе Мадуро в третий раз вступил на пост президента Венесуэлы, который должен был занимать до 2031 года.
Основной соперник Мадуро на выборах - Эдмундо Гонсалес Уррутиа - получил поддержку 43,18% избирателей. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо уже в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не признает поражение на выборах.
