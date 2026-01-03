Рейтинг@Mail.ru
Венесуэльская оппозиция заявила о готовности взять власть в свои руки - РИА Новости, 03.01.2026
19:49 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066248472.html
Венесуэльская оппозиция заявила о готовности взять власть в свои руки
Венесуэльская оппозиция заявила о готовности взять власть в свои руки - РИА Новости, 03.01.2026
Венесуэльская оппозиция заявила о готовности взять власть в свои руки
Лидер проигравшей на выборах президента Венесуэлы оппозиции Мария Корина Мачадо утверждает, что оппозиция готова взять власть в свои руки. РИА Новости, 03.01.2026
в мире
венесуэла
сша
николас мадуро
дональд трамп
удары сша по венесуэле
Венесуэльская оппозиция заявила о готовности взять власть в свои руки

© REUTERS / Gaby OraaЧеловек держит флаг Венесуэлы
Человек держит флаг Венесуэлы. Архивное фото
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Лидер проигравшей на выборах президента Венесуэлы оппозиции Мария Корина Мачадо утверждает, что оппозиция готова взять власть в свои руки.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. Представители венесуэльской администрации после произошедшего не заявляли о планах оставить свои посты. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в интервью РИА Новости назвал действия США вопиющим нарушением международного права. По его словам, народ Венесуэлы выйдет на улицы для защиты суверенитета своей страны.
"Мы готовы обеспечить выполнение нашего мандата и вступить во власть. Будем настороже, активны и организованы до тех пор, пока не конкретизируется переход к демократии", - написала Мачадо в письме к венесуэльцам. Письмо опубликовано в X Мачадо.
Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах, которые прошли в Венесуэле 28 июля 2024 года. За него проголосовали 51,95% избирателей. В январе Мадуро в третий раз вступил на пост президента Венесуэлы, который должен был занимать до 2031 года.
Основной соперник Мадуро на выборах - Эдмундо Гонсалес Уррутиа - получил поддержку 43,18% избирателей. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо уже в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не признает поражение на выборах.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Трамп не получил Нобелевскую премию мира
10 октября 2025, 12:08
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
