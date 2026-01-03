https://ria.ru/20260103/venesuela-2066247777.html
Ни один военный США не погиб при операции в Венесуэле, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один американский военный не погиб, ни одна единица военной техники не потеряна в результате операции в Венесуэле. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T19:46:00+03:00
2026-01-03T19:46:00+03:00
2026-01-03T19:53:00+03:00
