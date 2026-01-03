Рейтинг@Mail.ru
WP рассказал, зачем Пентагон нанес авиаудары по Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066246659.html
WP рассказал, зачем Пентагон нанес авиаудары по Венесуэле
WP рассказал, зачем Пентагон нанес авиаудары по Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
WP рассказал, зачем Пентагон нанес авиаудары по Венесуэле
Пентагон в уведомлении конгрессу сообщил, что по территории Венесуэлы были нанесены авиаудары для "открытия воздушного коридора" для сил США, пишет газета... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T19:41:00+03:00
2026-01-03T19:41:00+03:00
в мире
венесуэла
министерство обороны сша
удары сша по венесуэле
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066245905.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, министерство обороны сша, удары сша по венесуэле, сша
В мире, Венесуэла, Министерство обороны США, Удары США по Венесуэле, США
WP рассказал, зачем Пентагон нанес авиаудары по Венесуэле

WP: Пентагон нанес удары в Венесуэле, чтобы открыть США воздушный коридор

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Пентагон в уведомлении конгрессу сообщил, что по территории Венесуэлы были нанесены авиаудары для "открытия воздушного коридора" для сил США, пишет газета Washington Post со ссылкой на документ.
"В документе также отмечалось, что военные наносили авиаудары внутри страны (Венесуэлы - ред.), но утверждалось, что они носили "оборонительный характер и были направлены на открытие воздушного коридора" для американских войск", - говорится в сообщении издания.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп опубликовал первую фотографию Мадуро после похищения
Вчера, 19:37
 
В миреВенесуэлаМинистерство обороны СШАУдары США по ВенесуэлеСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала