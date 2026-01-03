https://ria.ru/20260103/venesuela-2066246659.html
WP рассказал, зачем Пентагон нанес авиаудары по Венесуэле
WP рассказал, зачем Пентагон нанес авиаудары по Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
WP рассказал, зачем Пентагон нанес авиаудары по Венесуэле
Пентагон в уведомлении конгрессу сообщил, что по территории Венесуэлы были нанесены авиаудары для "открытия воздушного коридора" для сил США, пишет газета... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T19:41:00+03:00
2026-01-03T19:41:00+03:00
2026-01-03T19:41:00+03:00
в мире
венесуэла
министерство обороны сша
удары сша по венесуэле
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066245905.html
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, министерство обороны сша, удары сша по венесуэле, сша
В мире, Венесуэла, Министерство обороны США, Удары США по Венесуэле, США
WP рассказал, зачем Пентагон нанес авиаудары по Венесуэле
WP: Пентагон нанес удары в Венесуэле, чтобы открыть США воздушный коридор