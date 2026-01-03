https://ria.ru/20260103/venesuela-2066245905.html
Трамп опубликовал первую фотографию Мадуро после похищения
Президент США опубликовал первую фотографию венесуэльского лидера Николаса Мадуро на борту американского корабля. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T19:37:00+03:00
2026-01-03T19:37:00+03:00
2026-01-03T20:29:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
Новости
ru-RU
ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Президент США опубликовал первую фотографию венесуэльского лидера Николаса Мадуро на борту американского корабля.
Публикацию он разместил в Truth Social. На ней, как утверждает американский лидер, президент Венесуэлы на борту корабля USS Iwo Jima.
Мадуро одет в серый спортивный костюм и черную маску.
Также на Мадуро наушники. В руках – открытая бутылка воды.
В субботу Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.