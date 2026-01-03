Рейтинг@Mail.ru
Трамп одобрил атаку Венесуэлы в ответ на угрозы нацбезопасности, пишет WP - РИА Новости, 03.01.2026
19:34 03.01.2026
Трамп одобрил атаку Венесуэлы в ответ на угрозы нацбезопасности, пишет WP
Трамп одобрил атаку Венесуэлы в ответ на угрозы нацбезопасности, пишет WP - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп одобрил атаку Венесуэлы в ответ на угрозы нацбезопасности, пишет WP
Пентагон уведомил конгресс США, что получил разрешение от американского лидера Дональда Трампа начать операцию в Венесуэле в ответ на якобы "угрозы национальной РИА Новости, 03.01.2026
Трамп одобрил атаку Венесуэлы в ответ на угрозы нацбезопасности, пишет WP

WP: Пентагон получил одобрение Трампа на атаку Венесуэле из-за нацбезопасности

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Пентагон уведомил конгресс США, что получил разрешение от американского лидера Дональда Трампа начать операцию в Венесуэле в ответ на якобы "угрозы национальной безопасности", сообщает газета Washington Post со ссылкой на документ.
"Пентагон уведомил... (конгресс - ред.), что получил "разрешение" от президента начать военную операцию на территории Венесуэлы в ответ на "угрозы национальной безопасности со стороны нелегитимного режима (лидера Венесуэлы Николаса - ред.) Мадуро", - говорится в сообщении издания.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Пентагон сообщил об отсутствии потерь в ходе атаки Венесуэлы, пишет WP
Вчера, 19:09
В субботу Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Выступление Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
США при подготовке к захвату Мадуро построили копию его дома, заявил Трамп
Вчера, 19:18
 
В миреВенесуэлаРоссияДональд ТрампСШАНиколас МадуроМинистерство обороны СШАООНУдары США по Венесуэле
 
 
