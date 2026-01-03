https://ria.ru/20260103/venesuela-2066244776.html
В статье NYT назвали атаку на Венесуэлу опрометчивым решением Трампа - РИА Новости, 03.01.2026
Газета New York Times в своей редакционной статье назвала решение президента США Дональда Трампа об атаке на Венесуэлу незаконным и опрометчивым. РИА Новости, 03.01.2026
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости.
Газета New York Times
в своей редакционной статье назвала решение президента США Дональда Трампа об атаке на Венесуэлу незаконным и опрометчивым.
Авторы отмечают, что США
в течение 20 лет пытались менять власть в ряде других государств – в Афганистане
, Ливии
и Ираке
– однако это приводило к негативным последствиям как для самих этих стран, так и для Штатов. Кроме того, авторы указывают, что Трамп
не заручился одобрением конгресса для проведения операции.
«
"Атака Трампа на Венесуэлу
незаконна и опрометчива", - гласит заголовок статьи.
В материале подчеркивается, что, хотя США называют причиной для операции в Венесуэле борьбу с наркоторговлей, в действительности Венесуэла не производит для США какой-либо из наркотиков, которые чаще всего приводили к передозировкам среди американцев в последние годы.
Кроме того, в статье утверждается, что Трамп, возможно, решил избежать получения одобрения от конгресса, поскольку знает, что даже среди республиканцев есть противники подобных действий.