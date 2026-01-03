Рейтинг@Mail.ru
В статье NYT назвали атаку на Венесуэлу опрометчивым решением Трампа
19:31 03.01.2026
В статье NYT назвали атаку на Венесуэлу опрометчивым решением Трампа
В статье NYT назвали атаку на Венесуэлу опрометчивым решением Трампа
Газета New York Times в своей редакционной статье назвала решение президента США Дональда Трампа об атаке на Венесуэлу незаконным и опрометчивым. РИА Новости, 03.01.2026
в мире, сша, венесуэла, афганистан, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Афганистан, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
В статье NYT назвали атаку на Венесуэлу опрометчивым решением Трампа

NYT: решение Трампа об атаке на Венесуэлу незаконное и опрометчивое

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaКаракас после ночных взрывов
Каракас после ночных взрывов - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Каракас после ночных взрывов
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Газета New York Times в своей редакционной статье назвала решение президента США Дональда Трампа об атаке на Венесуэлу незаконным и опрометчивым.
Авторы отмечают, что США в течение 20 лет пытались менять власть в ряде других государств – в Афганистане, Ливии и Ираке – однако это приводило к негативным последствиям как для самих этих стран, так и для Штатов. Кроме того, авторы указывают, что Трамп не заручился одобрением конгресса для проведения операции.
"Атака Трампа на Венесуэлу незаконна и опрометчива", - гласит заголовок статьи.
В материале подчеркивается, что, хотя США называют причиной для операции в Венесуэле борьбу с наркоторговлей, в действительности Венесуэла не производит для США какой-либо из наркотиков, которые чаще всего приводили к передозировкам среди американцев в последние годы.
Кроме того, в статье утверждается, что Трамп, возможно, решил избежать получения одобрения от конгресса, поскольку знает, что даже среди республиканцев есть противники подобных действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
