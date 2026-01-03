Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали главную цель вторжения США в Венесуэлу
19:21 03.01.2026
В Госдуме назвали главную цель вторжения США в Венесуэлу
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что, по его мнению, операция США по захвату президента...
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
михаил шеремет
госдума рф
оон
венесуэла
сша
россия
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, михаил шеремет, госдума рф, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Михаил Шеремет, Госдума РФ, ООН, Удары США по Венесуэле
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что, по его мнению, операция США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро - лишь прикрытие, главная цель – заполучить контроль над запасами нефти в стране.
Ранее в МИД РФ заявили, что в случае, если президент Венесуэлы и его супруга были действительно насильно вывезены из страны, то это является неприемлемым посягательством на суверенитет Венесуэлы, уважение которого является ключевым принципом международного права.
"В Венесуэле мы снова увидели американскую демократию в действии. Захват Мадуро – лишь прикрытие. Уверен, что главная цель – тотальный контроль над богатыми месторождениями нефти в Венесуэле, чтобы затем контролировать цены на углероды в мире", - сказал Шеремет.
По его мнению, теперь США попытаются перекроить свободолюбивый народ Венесуэлы под свои удобные лакейские стандарты.
"Не сомневаюсь, что США попытаются привести к власти в Венесуэле продажного комедианта, как это уже было однажды сделано на Украине", - сказал Шеремет.
В субботу Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроМихаил ШереметГосдума РФООН
 
 
