В Госдуме назвали главную цель вторжения США в Венесуэлу

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что, по его мнению, операция США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро - лишь прикрытие, главная цель – заполучить контроль над запасами нефти в стране.
Ранее в МИД РФ заявили, что в случае, если президент Венесуэлы и его супруга были действительно насильно вывезены из страны, то это является неприемлемым посягательством на суверенитет Венесуэлы, уважение которого является ключевым принципом международного права.
По его мнению, теперь США попытаются перекроить свободолюбивый народ Венесуэлы под свои удобные лакейские стандарты.
"Не сомневаюсь, что США попытаются привести к власти в Венесуэле продажного комедианта, как это уже было однажды сделано на Украине", - сказал Шеремет.
В субботу Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Каракас до Киева не доведет: обмен Мадуро на Зеленского не предлагать
24 декабря 2025, 08:00