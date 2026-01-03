В Госдуме назвали главную цель вторжения США в Венесуэлу

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что, по его мнению, операция США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро - лишь прикрытие, главная цель – заполучить контроль над запасами нефти в стране.

"Не сомневаюсь, что США попытаются привести к власти в Венесуэле продажного комедианта, как это уже было однажды сделано на Украине", - сказал Шеремет.