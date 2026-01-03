В ИЛА предположили, почему США решились на проведение операции в Венесуэле

«

"У меня две версии того, что произошло. Обе версии могут дополнять друг друга. Первая - это, скорее всего, не удалось добиться каких-то договоренностей на переговорах, которые шли между странами на протяжении нескольких месяцев. И второе - вполне вероятно, что Трампу удалось договориться с частью Вооруженных сил Венесуэлы и, обладая их поддержкой и договоренностями с ними, удалось начать такие военные действия", - отметил Розенталь.