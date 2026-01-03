В ИЛА предположили, почему США решились на проведение операции в Венесуэле

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп военными действиями против лидера Венесуэлы Николаса Мадуро продемонстрировал военную силу Штатов, заявил РИА Новости директор Института Латинской Америки (ИЛА) Дмитрий Розенталь.
США решились на проведение военной операции в Венесуэле, ранее до этого между двумя странами продолжался затяжной политический конфликт, который перерос в открытую агрессию Штатов против Каракаса. После активных военных действий Вашингтона 47-й президент США заявил о взятии Мадуро под стражу.
"Пока это демонстрация силы, пока мы не знаем на что пойдет Венесуэла и чем закончится это противостояние. Несомненно, это демонстрация силы", - подчеркнул глава ИЛА.
Он предположил, что есть две причины, из-за которых Трамп решился на серьезные военные действия против Мадуро.
"У меня две версии того, что произошло. Обе версии могут дополнять друг друга. Первая - это, скорее всего, не удалось добиться каких-то договоренностей на переговорах, которые шли между странами на протяжении нескольких месяцев. И второе - вполне вероятно, что Трампу удалось договориться с частью Вооруженных сил Венесуэлы и, обладая их поддержкой и договоренностями с ними, удалось начать такие военные действия", - отметил Розенталь.
Розенталь добавил, что в будущем возможна как эскалация конфликта, так и возвращение к переговорному процессу.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
