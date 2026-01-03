Рейтинг@Mail.ru
МИД Венесуэлы призвал мир объединить усилия для защиты прав наций
03.01.2026
МИД Венесуэлы призвал мир объединить усилия для защиты прав наций
США представляют угрозу для всех народов мира, необходимо объединить усилия для защиты прав наций, заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван РИА Новости, 03.01.2026
в мире, венесуэла, сша, россия, дональд трамп, николас мадуро, telegram, оон
В мире, Венесуэла, США, Россия, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Telegram, ООН
Молодой человек держит флаг Венесуэлы
Молодой человек держит флаг Венесуэлы. Архивное фото
КАРАКАС, 3 января - РИА Новости. США представляют угрозу для всех народов мира, необходимо объединить усилия для защиты прав наций, заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.
"Сегодня мир сталкивается с важнейшей проблемой: угрозой, которую Соединенные Штаты представляют для народов планеты. Крайне важно, чтобы мы действовали едино и решительно для защиты суверенитета и прав всех наций", - написал он в своем Telegram канале.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
