Израиль поддержал вторжение США в Венесуэлу
19:06 03.01.2026 (обновлено: 19:13 03.01.2026)
Израиль поддержал вторжение США в Венесуэлу
Израиль поддержал вторжение США в Венесуэлу
в мире
израиль
сша
венесуэла
удары сша по венесуэле
дональд трамп
николас мадуро
оон
в мире, израиль, сша, венесуэла, удары сша по венесуэле, дональд трамп, николас мадуро, оон
В мире, Израиль, США, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, Дональд Трамп, Николас Мадуро, ООН
Израиль поддержал вторжение США в Венесуэлу

Гидеон Саар: Израиль поддерживает действия США в Венесуэле

Каракас после ночных взрывов
Каракас после ночных взрывов
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Каракас после ночных взрывов
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 янв - РИА Новости. Израиль поддерживает действия США в Венесуэле и надеется на дружественные отношения с этой латиноамериканской страной, заявил в субботу глава МИД еврейского государства Гидеон Саар.
«
"Израиль высоко оценивает операцию США под руководством президента Трампа, который действовал как лидер свободного мира. В этот исторический момент Израиль стоит на стороне свободолюбивого венесуэльского народа, пострадавшего от беззаконной тирании Мадуро", - говорится в заявлении Саара для прессы.
Министр отметил, что Израиль приветствует отстранение от власти президента Николаса Мадуро и надеется на "возвращение демократии в Венесуэлу и дружественные отношения" между странами.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Matias Delacroix

© AP Photo / Matias Delacroix
© AP Photo / Cristian Hernandez

© AP Photo / Cristian Hernandez
© AP Photo / Matias Delacroix

© AP Photo / Matias Delacroix
© AP Photo / Cristian Hernandez

© AP Photo / Cristian Hernandez
© AP Photo / Matias Delacroix

© AP Photo / Matias Delacroix
© AP Photo / Matias Delacroix

© AP Photo / Matias Delacroix
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
© AP Photo / Matias Delacroix

© AP Photo / Matias Delacroix
В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8
 
