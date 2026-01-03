https://ria.ru/20260103/venesuela-2066240827.html
США обвиняют Мадуро в выдаче диппаспортов наркоторговцам
США обвиняют Мадуро в выдаче диппаспортов наркоторговцам
Соединенные Штаты обвиняют лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что, находясь на посту главы МИД страны, он предоставлял дипломатические паспорта... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
венесуэла
мексика
николас мадуро
США обвиняют Мадуро в выдаче диппаспортов наркоторговцам
