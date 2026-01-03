США обвиняют Мадуро в выдаче диппаспортов наркоторговцам

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты обвиняют лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что, находясь на посту главы МИД страны, он предоставлял дипломатические паспорта наркоторговцам, говорится в документе по делу Мадуро, имеющемся в распоряжении РИА Новости.