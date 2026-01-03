Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент Венесуэлы имеет поддержку правящей партии, сообщает NYT - РИА Новости, 03.01.2026
19:01 03.01.2026
Вице-президент Венесуэлы имеет поддержку правящей партии, сообщает NYT
Вице-президент Венесуэлы имеет поддержку правящей партии, сообщает NYT - РИА Новости, 03.01.2026
Вице-президент Венесуэлы имеет поддержку правящей партии, сообщает NYT
Остающаяся в Каракасе вице-президент Венесуэлы Делси Родригес имеет поддержку правящей партии на случай, если будет необходимо стать преемником президента... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
венесуэла
сша
каракас
делси родригес
николас мадуро
оон
удары сша по венесуэле
в мире, венесуэла, сша, каракас, делси родригес, николас мадуро, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Делси Родригес, Николас Мадуро, ООН, Удары США по Венесуэле
Вице-президент Венесуэлы имеет поддержку правящей партии, сообщает NYT

NYT: вице-президент Венесуэлы Родригес имеет поддержку правящей партии

© AP Photo / Matias DelacroixДелси Родригес
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Делси Родригес. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Остающаяся в Каракасе вице-президент Венесуэлы Делси Родригес имеет поддержку правящей партии на случай, если будет необходимо стать преемником президента страны Николаса Мадуро на фоне его захвата и вывоза из страны, пишет газета New York Times со ссылкой на венесуэльского чиновника.
Власть в Венесуэле в отсутствие президента переходит к вице-президенту, следует из конституции страны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Глава МИД Венесуэлы обвинил Трампа в нарушении американских законов
Вчера, 18:54
"Она остается выбором правящей партии в вопросе того, кто сменит Мадуро", - говорится в сообщении.
В субботу Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Мадуро спал в своем доме в момент захвата силами США, сообщил CNN
Вчера, 17:09
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасДелси РодригесНиколас МадуроООНУдары США по Венесуэле
 
 
