Глава МИД Венесуэлы рассказал, как народ собирается защищать суверенитет
2026-01-03T18:56:00+03:00
2026-01-03T18:56:00+03:00
2026-01-03T18:57:00+03:00
КАРАКАС, 3 янв – РИА Новости. Народ Венесуэлы выйдет на улицы для защиты суверенитета своей страны, заявил РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.
"Сейчас вы увидите, как народ выходит на улицы. Народ мобилизован, желает мира, умеет защитить (страну – ред.), он сильный и достойный", - подчеркнул собеседник агентства.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.