Глава МИД Венесуэлы обвинил Трампа в нарушении американских законов
Глава МИД Венесуэлы обвинил Трампа в нарушении американских законов
Агрессия против Венесуэлы является нарушением законодательства США, так как операция не была согласована c конгрессом, заявил РИА Новости глава МИД Венесуэлы... РИА Новости, 03.01.2026
