Глава МИД Венесуэлы обвинил Трампа в нарушении американских законов
18:54 03.01.2026 (обновлено: 19:06 03.01.2026)
Глава МИД Венесуэлы обвинил Трампа в нарушении американских законов
Агрессия против Венесуэлы является нарушением законодательства США, так как операция не была согласована c конгрессом, заявил РИА Новости глава МИД Венесуэлы... РИА Новости, 03.01.2026
Глава МИД Венесуэлы обвинил Трампа в нарушении американских законов

КАРАКАС, 3 янв – РИА Новости. Агрессия против Венесуэлы является нарушением законодательства США, так как операция не была согласована c конгрессом, заявил РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.
«
"Президент Соединенных Штатов не только нарушил международное право, но, как всем известно, он нарушил и собственное законодательство, закон Соединенных Штатов, поскольку эта операция не была санкционирована ни одним из членов конгресса, а причина проста: 70% населения Соединенных Штатов Америки выступает против нее", - считает собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
