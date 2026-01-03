Рейтинг@Mail.ru
США включили в список обвиняемых по делу Мадуро его супругу и сына
18:51 03.01.2026 (обновлено: 19:22 03.01.2026)
США включили в список обвиняемых по делу Мадуро его супругу и сына
в мире
сша
удары сша по венесуэле
венесуэла
николас мадуро
оон
дональд трамп
россия
в мире, сша, удары сша по венесуэле, венесуэла, николас мадуро, оон, дональд трамп, россия
В мире, США, Удары США по Венесуэле, Венесуэла, Николас Мадуро, ООН, Дональд Трамп, Россия
ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. США добавили в список обвиняемых по уголовному делу против президента Венесуэлы Николаса Мадуро его супругу и сына, а также министра внутренних дел и юстиции и одного из лидеров известной венесуэльской группировки "Трен де Арагуа", cледует из последней версии обвинительного заключения, находящегося в распоряжении РИА Новости.
Обновленная версия обвинений против Мадуро была опубликована генеральным прокурором США Памелой Бонди.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп сообщил, что следил за операцией по захвату Мадуро в прямом эфире
Вчера, 18:31
В списке обвиняемых насчитывается шесть человек, среди которых находятся сам лидер Венесуэлы, его супруга Силия Аделия Флорес и сын Николас Мадуро Герра, министр внутренних дел и юстиции Диосдадо Кабельо Рондон, его предшественник на этом посту Рамон Родригес Чачин, а также лидер группы "Трен де Арагуа" Эктор Растенфорд Герреро Флорес, следует из документа.
Ранее Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что США в настоящий момент осуществляют транспортировку Мадуро и его супруги в Нью-Йорк, где они должны предстать перед судом.
Против Мадуро и предполагаемых соучастников были выдвинуты обвинения по четырем пунктам: участие в заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанда кокаина в США, использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористической деятельности, а также участие в заговоре с целью применения и хранения указанных оружий и устройств, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вэнс ответил на критику незаконности захвата Мадуро
Вчера, 17:34
Согласно анализу документов, проведенному РИА Новости, по предъявленным в США обвинениям Мадуро грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны.
Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп рассказал, куда отвезут Мадуро с супругой
Вчера, 17:30
 
