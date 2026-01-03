США включили в список обвиняемых по делу Мадуро его супругу и сына

ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. США добавили в список обвиняемых по уголовному делу против президента Венесуэлы Николаса Мадуро его супругу и сына, а также министра внутренних дел и юстиции и одного из лидеров известной венесуэльской группировки "Трен де Арагуа", cледует из последней версии обвинительного заключения, находящегося в распоряжении РИА Новости.

Обновленная версия обвинений против Мадуро была опубликована генеральным прокурором США Памелой Бонди.

В списке обвиняемых насчитывается шесть человек, среди которых находятся сам лидер Венесуэлы, его супруга Силия Аделия Флорес и сын Николас Мадуро Герра, министр внутренних дел и юстиции Диосдадо Кабельо Рондон, его предшественник на этом посту Рамон Родригес Чачин, а также лидер группы "Трен де Арагуа" Эктор Растенфорд Герреро Флорес, следует из документа.

Ранее Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что США в настоящий момент осуществляют транспортировку Мадуро и его супруги в Нью-Йорк, где они должны предстать перед судом.

Против Мадуро и предполагаемых соучастников были выдвинуты обвинения по четырем пунктам: участие в заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанда кокаина в США, использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористической деятельности, а также участие в заговоре с целью применения и хранения указанных оружий и устройств, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

Согласно анализу документов, проведенному РИА Новости, по предъявленным в США обвинениям Мадуро грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле . Он также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.

В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН . МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны.