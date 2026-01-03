https://ria.ru/20260103/venesuela-2066239456.html
Вице-президент Венесуэлы находится в Каракасе, сообщает NYT
Вице-президент Венесуэлы находится в Каракасе, сообщает NYT - РИА Новости, 03.01.2026
Вице-президент Венесуэлы находится в Каракасе, сообщает NYT
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в Каракасе, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T18:51:00+03:00
2026-01-03T18:51:00+03:00
2026-01-03T18:51:00+03:00
в мире
венесуэла
каракас
делси родригес
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155115/50/1551155064_0:162:2853:1766_1920x0_80_0_0_2c4661535c0a818efe5e56bc9b0cf9b5.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
венесуэла
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155115/50/1551155064_142:0:2710:1926_1920x0_80_0_0_96cfb3a8a76014044f3a49ddbc8f9ad8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, каракас, делси родригес, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Каракас, Делси Родригес, Удары США по Венесуэле
Вице-президент Венесуэлы находится в Каракасе, сообщает NYT
NYT: вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в Каракасе