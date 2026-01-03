Рейтинг@Mail.ru
03.01.2026

Вице-президент Венесуэлы находится в Каракасе, сообщает NYT
18:51 03.01.2026
Вице-президент Венесуэлы находится в Каракасе, сообщает NYT
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в Каракасе, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.01.2026
в мире, венесуэла, каракас, делси родригес, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Каракас, Делси Родригес, Удары США по Венесуэле
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в Каракасе, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
"По словам трех источников, близких к вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес, она находится в Каракасе", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
