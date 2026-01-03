Рейтинг@Mail.ru
Депутат АдГ заявил, что оценивать нападение США на Венесуэлу преждевременно - РИА Новости, 03.01.2026
18:26 03.01.2026
Депутат АдГ заявил, что оценивать нападение США на Венесуэлу преждевременно
Депутат АдГ заявил, что оценивать нападение США на Венесуэлу преждевременно
Депутат АдГ заявил, что оценивать нападение США на Венесуэлу преждевременно

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaДым над военной базой в Каракасе
Дым над военной базой в Каракасе
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Дым над военной базой в Каракасе
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер заявил РИА Новости, что оценка нападения США на Венесуэлу преждевременна, а также выразил надежду, что последние события не приведут к пробуксовке мирного процесса по Украине.
«
"Окончательная оценка преждевременна, так как еще предстоит дождаться обоснования со стороны США. В то же время следует надеяться, что нынешние события не приведут к пробуксовке мирного процесса на Украине", - приводит слова Фронмайера пресс-служба партии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
Он отметил, что принципиально АдГ критически относится к посягательству на суверенитет других государств и придерживается принципа невмешательства. Вместе с тем он заявил, что результаты выборов в Венесуэле не признаны на международном уровне, оппозиционные партии запрещены и исключены из выборов.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Удары США по Венесуэле
В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8
Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

2 из 8
Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла

3 из 8
Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

4 из 8
Жилой район недалеко от форта Тиуна в Каракасе, где нет электричества после взрывов

5 из 8
Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла

6 из 8
Взрыв в Каракасе

7 из 8
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

