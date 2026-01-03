Рейтинг@Mail.ru
NYT опубликовала фото авиабазы в Каракасе, где видно сгоревшую технику - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066235693.html
NYT опубликовала фото авиабазы в Каракасе, где видно сгоревшую технику
NYT опубликовала фото авиабазы в Каракасе, где видно сгоревшую технику - РИА Новости, 03.01.2026
NYT опубликовала фото авиабазы в Каракасе, где видно сгоревшую технику
Американская газета New York Times публикует после ударов США по Венесуэле фотографию, как утверждается, авиабазы Ла-Карлота в Каракасе, на фото видна сгоревшая РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T18:19:00+03:00
2026-01-03T18:19:00+03:00
в мире
венесуэла
каракас
дональд трамп
николас мадуро
сша
оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066214552_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_763f9ae3c73a4af59d4ecd2144d3b8fa.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066232449.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066150029.html
венесуэла
каракас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066214552_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_22cdd66cbbde43ac3f0054e73204d79e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, каракас, дональд трамп, николас мадуро, сша, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Каракас, Дональд Трамп, Николас Мадуро, США, ООН, Удары США по Венесуэле
NYT опубликовала фото авиабазы в Каракасе, где видно сгоревшую технику

NYT опубликовала фото cгоревшей техники на авиабазе в Каракасе

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaПожарный проходит мимо разрушенной зенитной установки на военной авиабазе Ла-Карлота после удара США по Каракасу
Пожарный проходит мимо разрушенной зенитной установки на военной авиабазе Ла-Карлота после удара США по Каракасу - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Пожарный проходит мимо разрушенной зенитной установки на военной авиабазе Ла-Карлота после удара США по Каракасу
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Американская газета New York Times публикует после ударов США по Венесуэле фотографию, как утверждается, авиабазы Ла-Карлота в Каракасе, на фото видна сгоревшая техника.
"Сгоревшие корпуса военной техники на авиабазе Ла-Карлота в Каракасе можно было увидеть спустя несколько часов после ударов Соединенных Штатов по военной инфраструктуре, а также другим целям по всей стране", - говорится в публикации газеты.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Мадуро и его жену захватили в крупнейшем военном комплексе страны, пишет AP
Вчера, 17:50
На фотографии, которую демонстрирует издание, виден забор, за которым можно разглядеть сгоревший корпус колесной техники. Что это за техника, газета не уточняет.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
ОнлайнВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж
Вчера, 10:19
 
В миреВенесуэлаКаракасДональд ТрампНиколас МадуроСШАООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала