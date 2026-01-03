NYT опубликовала фото авиабазы в Каракасе, где видно сгоревшую технику

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Американская газета New York Times публикует после ударов США по Венесуэле фотографию, как утверждается, авиабазы Ла-Карлота в Каракасе, на фото видна сгоревшая техника.
"Сгоревшие корпуса военной техники на авиабазе Ла-Карлота в Каракасе можно было увидеть спустя несколько часов после ударов Соединенных Штатов по военной инфраструктуре, а также другим целям по всей стране", - говорится в публикации газеты.
На фотографии, которую демонстрирует издание, виден забор, за которым можно разглядеть сгоревший корпус колесной техники. Что это за техника, газета не уточняет.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
ОнлайнВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж
Вчера, 10:19