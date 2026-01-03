https://ria.ru/20260103/venesuela-2066235432.html
Россия призывает США и Венесуэлу перейти к диалогу
Россия призывает США и Венесуэлу перейти к диалогу - РИА Новости, 03.01.2026
Россия призывает США и Венесуэлу перейти к диалогу
Россия подчеркивает необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога, заявили в субботу в МИД РФ. РИА Новости, 03.01.2026
