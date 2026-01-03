Рейтинг@Mail.ru
Россия призывает США и Венесуэлу перейти к диалогу - РИА Новости, 03.01.2026
18:14 03.01.2026 (обновлено: 18:27 03.01.2026)
Россия призывает США и Венесуэлу перейти к диалогу
Россия призывает США и Венесуэлу перейти к диалогу
Россия подчеркивает необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога, заявили в субботу в МИД РФ. РИА Новости, 03.01.2026
Новости
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Россия подчеркивает необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога, заявили в субботу в МИД РФ.
"Подчеркиваем необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога", - говорится в заявлении.
МИД РФ ранее выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что президент Николас Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство также призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
