Глава МИД Венесуэлы назвал борьбу с наркотрафиком предлогом для нападения
Борьба с наркотрафиком – это предлог для нападения для Венесуэлу, а реальная цель США – ее нефтяные ресурсы, заявил РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван Хиль. РИА Новости, 03.01.2026
