Мадуро и его жену захватили в крупнейшем военном комплексе страны, пишет AP

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены в крупнейшем венесуэльском военном комплексе Форт Тиуна, который подвергся атаке сил США, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на члена политбюро Единой социалистической партии страны (PSUV) Наума Фернандеса.
"Мадуро и Флорес были дома на территории военного комплекса Форт Тиуна, когда их схватили", - говорится в сообщении агентства.
По словам Фернандеса, объект подвергся бомбардировке со стороны сил Штатов.
В субботу американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.