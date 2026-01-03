Рейтинг@Mail.ru
Мадуро и его жену захватили в крупнейшем военном комплексе страны, пишет AP
17:50 03.01.2026 (обновлено: 17:58 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066232449.html
Мадуро и его жену захватили в крупнейшем военном комплексе страны, пишет AP
Мадуро и его жену захватили в крупнейшем военном комплексе страны, пишет AP - РИА Новости, 03.01.2026
Мадуро и его жену захватили в крупнейшем военном комплексе страны, пишет AP
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены в крупнейшем венесуэльском военном комплексе Форт Тиуна, который подвергся атаке сил... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T17:50:00+03:00
2026-01-03T17:58:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
удары сша по венесуэле
николас мадуро
силия флорес
россия
дональд трамп
венесуэла
сша
россия
в мире, венесуэла, сша, удары сша по венесуэле, николас мадуро, силия флорес, россия, дональд трамп, оон
В мире, Венесуэла, США, Удары США по Венесуэле, Николас Мадуро, Силия Флорес, Россия, Дональд Трамп, ООН
Мадуро и его жену захватили в крупнейшем военном комплексе страны, пишет AP

AP: Мадуро и его жену захватили в военном комплексе Форт Тиуна после атаки США

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены в крупнейшем венесуэльском военном комплексе Форт Тиуна, который подвергся атаке сил США, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на члена политбюро Единой социалистической партии страны (PSUV) Наума Фернандеса.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Мадуро в момент захвата силами США спал в своем доме.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Мадуро грозит четыре пожизненных срока в США
Вчера, 16:49
"Мадуро и Флорес были дома на территории военного комплекса Форт Тиуна, когда их схватили", - говорится в сообщении агентства.
По словам Фернандеса, объект подвергся бомбардировке со стороны сил Штатов.
В субботу американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вэнс ответил на критику незаконности захвата Мадуро
Вчера, 17:34
 
В миреВенесуэлаСШАУдары США по ВенесуэлеНиколас МадуроСилия ФлоресРоссияДональд ТрампООН
 
 
