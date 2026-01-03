https://ria.ru/20260103/venesuela-2066228752.html
Мадуро был готов в переговорам, но США отказали, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что венесуэльский президент Николас Мадуро незадолго до захвата американскими силами был готов к переговорам,... РИА Новости, 03.01.2026
Трамп: Мадуро накануне захвата был готов в переговорам, но США отказали
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что венесуэльский президент Николас Мадуро незадолго до захвата американскими силами был готов к переговорам, однако Вашингтон отказался.
"Под конец он хотел вести переговоры. А я не хотел. Я сказал: "Нет, мы должны это сделать". Вы, наверное, видели, как он пытался вести переговоры в конце и изо всех сил старался заключить сделку. И я сказал (и, знаете, это могло бы оказаться очень глупым поступком, если бы всё не получилось): "Нет, мы не можем этого сделать", - сказал американский президент телеканалу Fox News.
Трамп
ранее заявил, что США
успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле
. Он также сообщил, что Мадуро
и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
По словам генерального прокурора США Памелы Бонди
, Мадуро и его супруга Силия Флорес
вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка
.