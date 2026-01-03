Рейтинг@Mail.ru
Мадуро был готов в переговорам, но США отказали, заявил Трамп - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 03.01.2026 (обновлено: 17:54 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066228752.html
Мадуро был готов в переговорам, но США отказали, заявил Трамп
Мадуро был готов в переговорам, но США отказали, заявил Трамп - РИА Новости, 03.01.2026
Мадуро был готов в переговорам, но США отказали, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что венесуэльский президент Николас Мадуро незадолго до захвата американскими силами был готов к переговорам,... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T17:30:00+03:00
2026-01-03T17:54:00+03:00
в мире
сша
николас мадуро
дональд трамп
удары сша по венесуэле
памела бонди
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066223599_0:0:2830:1592_1920x0_80_0_0_3a394747f7da3c1329759885f6774612.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066218759.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066223599_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3747c97c643d9c346f45c05f9525b881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, николас мадуро, дональд трамп, удары сша по венесуэле, памела бонди, венесуэла
В мире, США, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле, Памела Бонди, Венесуэла
Мадуро был готов в переговорам, но США отказали, заявил Трамп

Трамп: Мадуро накануне захвата был готов в переговорам, но США отказали

© REUTERS / HANDOUTНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / HANDOUT
Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что венесуэльский президент Николас Мадуро незадолго до захвата американскими силами был готов к переговорам, однако Вашингтон отказался.
"Под конец он хотел вести переговоры. А я не хотел. Я сказал: "Нет, мы должны это сделать". Вы, наверное, видели, как он пытался вести переговоры в конце и изо всех сил старался заключить сделку. И я сказал (и, знаете, это могло бы оказаться очень глупым поступком, если бы всё не получилось): "Нет, мы не можем этого сделать", - сказал американский президент телеканалу Fox News.
Трамп ранее заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
По словам генерального прокурора США Памелы Бонди, Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Мадуро грозит четыре пожизненных срока в США
Вчера, 16:49
 
В миреСШАНиколас МадуроДональд ТрампУдары США по ВенесуэлеПамела БондиВенесуэла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала