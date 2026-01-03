Рейтинг@Mail.ru
16:54 03.01.2026
Сторонники Мадуро требуют доказательств, что он и его жена живы
Сторонники Мадуро требуют доказательств, что он и его жена живы

Telesur: сторонники Мадуро требуют доказательств, что он и его жена Силия живы

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Вышедшие на улицу в центре Каракаса сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро требуют доказательств, что их лидер и первая леди живы, сообщает телеканал Telesur, главный офис которого находится в Каракасе.
"Мы просим подтверждений, что с нашим президентом все хорошо... а также, что все хорошо с первой леди Силией Флорес", - заявила в комментарии телеканалу одна из местных жительниц, собравшихся в центре столицы Венесуэлы.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Мадуро грозит четыре пожизненных срока
Вчера, 16:46
Она также заявила, что люди продолжат выходить на улицы пока им не вернут их похищенного легитимного президента.
Ранее телеканал сообщил, что на улицах Венесуэлы начали собираться местные жители в знак протеста против агрессии США и в поддержку президента Николаса Мадуро.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Сикорский поддержал захват Мадуро
Вчера, 14:47
 
