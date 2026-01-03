Рейтинг@Mail.ru
Нефтяная структура Венесуэлы не повреждена при ударах США, пишет Bloomberg
16:49 03.01.2026 (обновлено: 16:54 03.01.2026)
Нефтяная структура Венесуэлы не повреждена при ударах США, пишет Bloomberg
в мире
венесуэла
сша
удары сша по венесуэле
симон боливар
дональд трамп
николас мадуро
каракас
венесуэла
сша
каракас
Нефтяная структура Венесуэлы не повреждена при ударах США, пишет Bloomberg

Bloomberg: нефтяная инфраструктура Венесуэлы не повреждена, продолжает работать

© AP Photo / Matias DelacroixДым над военной базой в Каракасе
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Нефтяная инфраструктура Венесуэлы, по предварительным данным, не получила урона из-за ударов США, основные ее объекты продолжают функционировать, сообщает в субботу агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Нефтяная инфраструктура Венесуэлы не была затронута после ряда авиаударов ВС США в Каракасе и других штатах", - утверждается в публикации.
Отмечается, что ключевые объекты этой инфраструктуры, например, порт Хосе, НПЗ "Амуай", продолжают функционировать.
В столице Венесуэлы Каракасе ранее в субботу произошли взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что США осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.
В миреВенесуэлаСШАУдары США по ВенесуэлеСимон БоливарДональд ТрампНиколас МадуроКаракас
 
 
Заголовок открываемого материала