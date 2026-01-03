Мадуро грозит четыре пожизненных срока в США

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявили обвинения, Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявили обвинения, заявила генеральный прокурор США Памела Бонди в соцсети X.

РИА Новости на основании судебных документов выяснило, что лидеру республики может грозить вплоть до четырех пожизненных сроков в совокупности по четырем пунктам обвинения.

По словам Бонди, Мадуро и Флорес вскоре предстанут перед судом в Южном округе Нью-Йорка. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Ранее в субботу телеканал ABC передавал, что лидера боливарианской республики с супругой уже транспортируют в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп позже заявил, что они находятся на корабле.

В марте 2020 года против Мадуро и предполагаемых соучастников выдвинули обвинения в США по четырем пунктам:

— участие в заговоре, связанное с наркотеррористической деятельностью;

— контрабанда кокаина в Штаты;

— хранение пулеметов и взрывных устройств;

— заговор с целью применения указанного вооружения против США.

В ночь на субботу в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы. Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты нанесли масштабные удары, а Мадуро захватили и вывезли из страны вместе с женой.

По сообщениям СМИ, военные, предположительно, не заметили первых американских ударов, так как системы реагирования были отключены, а средства ПВО не открывали ответный огонь.

Среди пораженных объектов — военная база, главный порт и газотранспортная инфраструктура, при этом, по предварительной оценке, атаки не затронули нефтяные сооружения.

© Соцсети Корабль горит в венесуэльском порту Ла-Гуайра

Сами венесуэльские власти назвали целью нападения взятие под контроль ее нефти и минеральных ресурсов. МИД республики запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава внешнеполитического ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирного населения и военных.

Россия выразила глубокую озабоченность актом вооруженной агрессии. МИД подтвердил солидарность с народом Венесуэлы и поддержку курса ее руководства на защиту национальных интересов. В ведомстве призвали не допустить дальнейшей эскалации и настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога. Захват Мадуро там сочли неприемлемым посягательством на суверенитет независимого государства, призвав американское руководство освободить президента и его жену.

Обострение между США и Венесуэлой

За последние несколько месяцев Вашингтон не раз использовал Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие шаги направлены на "борьбу с транснациональной преступностью". Позднее Трамп заявил, что США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.

Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. Генпрокурор, в свою очередь, объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента республики.

В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.