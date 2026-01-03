Рейтинг@Mail.ru
Колумбия знала о планах США захватить Мадуро, сообщает CNN - РИА Новости, 03.01.2026
16:43 03.01.2026
Колумбия знала о планах США захватить Мадуро, сообщает CNN
Колумбия знала о планах США захватить Мадуро, сообщает CNN
США не предупреждали Колумбию, что планируют нанести удар по Венесуэле, но Колумбия была в курсе планов захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает РИА Новости, 03.01.2026
в мире
венесуэла
колумбия
николас мадуро
дональд трамп
сша
симон боливар
удары сша по венесуэле
венесуэла
колумбия
сша
в мире, венесуэла, колумбия, николас мадуро, дональд трамп, сша, симон боливар, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Колумбия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, США, Симон Боливар, Удары США по Венесуэле
Колумбия знала о планах США захватить Мадуро, сообщает CNN

CNN: Колумбия знала о планах захватить Мадуро, но не о планирующемся ударе

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США не предупреждали Колумбию, что планируют нанести удар по Венесуэле, но Колумбия была в курсе планов захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает CNN со ссылкой на колумбийский источник.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
"США не предупреждали Колумбию перед началом операции в Венесуэле, но Колумбия знала о возможных планах захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро, сообщает колумбийский источник", - пишет CNN.
Источник также отметил, что, когда или как США планируют захватить Мадуро, в Колумбии не знали, но, по его словам, страна планирует отправить военных на границу с Венесуэлой "в гуманитарных целях".
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
В миреВенесуэлаКолумбияНиколас МадуроДональд ТрампСШАСимон БоливарУдары США по Венесуэле
 
 
