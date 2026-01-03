Колумбия знала о планах США захватить Мадуро, сообщает CNN

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США не предупреждали Колумбию, что планируют нанести удар по Венесуэле, но Колумбия была в курсе планов захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает CNN со ссылкой на колумбийский источник.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Мадуро переправляют в Нью-Йорк, сообщил ABC
Вчера, 16:29
"США не предупреждали Колумбию перед началом операции в Венесуэле, но Колумбия знала о возможных планах захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро, сообщает колумбийский источник", - пишет CNN.
Источник также отметил, что, когда или как США планируют захватить Мадуро, в Колумбии не знали, но, по его словам, страна планирует отправить военных на границу с Венесуэлой "в гуманитарных целях".
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.