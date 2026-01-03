Рейтинг@Mail.ru
Американская Chevron продолжает работу в Венесуэле на фоне атак США
16:39 03.01.2026 (обновлено: 16:46 03.01.2026)
Американская Chevron продолжает работу в Венесуэле на фоне атак США
ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Американская нефтегазовая компания Chevron на фоне происходящих в Венесуэле событий заявила РИА Новости, что продолжает работу и уделяет приоритетное внимание безопасности персонала и сохранности своих активов.
"Chevron остается сосредоточенной на безопасности и благополучии наших сотрудников, а также на целостности наших активов. Мы продолжаем работать в полном соответствии со всеми применимыми законами и правилами", — заявили агентству в компании, комментируя военную операцию США в латиноамериканской стране.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Мы вернем отобранное". Трамп сделал решающий шаг
Венесуэла США Chevron В мире Удары США по Венесуэле
 
 
