https://ria.ru/20260103/venesuela-2066217275.html
Американская Chevron продолжает работу в Венесуэле на фоне атак США
Американская Chevron продолжает работу в Венесуэле на фоне атак США - РИА Новости, 03.01.2026
Американская Chevron продолжает работу в Венесуэле на фоне атак США
Американская нефтегазовая компания Chevron на фоне происходящих в Венесуэле событий заявила РИА Новости, что продолжает работу и уделяет приоритетное внимание... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T16:39:00+03:00
2026-01-03T16:39:00+03:00
2026-01-03T16:46:00+03:00
венесуэла
сша
chevron
в мире
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079887_0:18:2310:1317_1920x0_80_0_0_8a67c255f788ad97140be4a1e2015bfb.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066184054.html
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079887_180:0:2256:1557_1920x0_80_0_0_6289786cafd72a5ebd8b0c0e4cde91aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, сша, chevron , в мире, удары сша по венесуэле
Венесуэла, США, Chevron , В мире, Удары США по Венесуэле
Американская Chevron продолжает работу в Венесуэле на фоне атак США
РИА Новости: американская Chevron продолжает работу в Венесуэле на фоне атак