Венесуэла получает слова солидарности со всего мира, заявил глава МИД - РИА Новости, 03.01.2026
16:21 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066214218.html
Венесуэла получает слова солидарности со всего мира, заявил глава МИД
Венесуэла получает слова солидарности со всего мира, заявил глава МИД - РИА Новости, 03.01.2026
Венесуэла получает слова солидарности со всего мира, заявил глава МИД
Венесуэла на фоне атаки США получает слова солидарности от всего мира, сообщил глава МИД Иван Хиль. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T16:21:00+03:00
2026-01-03T16:21:00+03:00
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066201825.html
в мире, венесуэла, сша, европа
В мире, Венесуэла, США, Европа
Венесуэла получает слова солидарности со всего мира, заявил глава МИД

Хиль: Венесуэла на фоне атаки США получает слова солидарности со всего мира

Иван Хиль Пинто
Иван Хиль Пинто
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Иван Хиль Пинто. Архивное фото
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Венесуэла на фоне атаки США получает слова солидарности от всего мира, сообщил глава МИД Иван Хиль.
"Мы получаем слова солидарности со всего мира, из Европы, Азии, Африки, Латинской Америки", - сказал он в интервью телеканалу Telesur.
Изображения Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
МИД России назвал попытку захвата Мадуро посягательством на суверенитет
Вчера, 14:56
 
