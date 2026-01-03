Рейтинг@Mail.ru
Конгресс узнал об операции по захвату Мадуро после ее проведения, пишет CNN
15:57 03.01.2026 (обновлено: 15:59 03.01.2026)
Конгресс узнал об операции по захвату Мадуро после ее проведения, пишет CNN
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп
Конгресс узнал об операции по захвату Мадуро после ее проведения, пишет CNN

CNN: Белый дом сообщил Конгрессу о захвате Мадуро после проведения операции

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа начала уведомлять руководство конгресса и профильные комитеты об операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро только после её проведения, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Уведомление конгрессу было направлено уже постфактум. В качестве правового обоснования администрация сослалась на полномочия президента по статье II конституции США", — сказал собеседник телеканала.
По данным CNN, ранее ряд парламентариев настаивал на том, что конгресс должен быть проинформирован до начала применения военной силы за рубежом.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
США предъявили Мадуро "обвинения" в суде Нью-Йорка
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп
 
 
