Конгресс узнал об операции по захвату Мадуро после ее проведения, пишет CNN
Конгресс узнал об операции по захвату Мадуро после ее проведения, пишет CNN - РИА Новости, 03.01.2026
Конгресс узнал об операции по захвату Мадуро после ее проведения, пишет CNN
Администрация президента США Дональда Трампа начала уведомлять руководство конгресса и профильные комитеты об операции по захвату президента Венесуэлы Николаса... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T15:57:00+03:00
2026-01-03T15:57:00+03:00
2026-01-03T15:59:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
дональд трамп
сша
венесуэла
Конгресс узнал об операции по захвату Мадуро после ее проведения, пишет CNN
