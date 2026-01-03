https://ria.ru/20260103/venesuela-2066210494.html
Мадуро будет судить за "наркотерроризм", заявила генпрокурор США
Мадуро будет судить за "наркотерроризм", заявила генпрокурор США
Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обвиняется в наркотерроризме, а также в "сговоре" с целью ввоза кокаина и... РИА Новости, 03.01.2026
Мадуро будет судить за "наркотерроризм", заявила генпрокурор США
Генпрокурор США Бонди: Мадуро обвиняется в наркотерроризме и хранении оружия