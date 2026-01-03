Мадуро будет судить за "наркотерроризм", заявила генпрокурор США

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обвиняется в наркотерроризме, а также в "сговоре" с целью ввоза кокаина и в хранении оружия.