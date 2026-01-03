Рейтинг@Mail.ru
15:53 03.01.2026
Мадуро будет судить за "наркотерроризм", заявила генпрокурор США
Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обвиняется в наркотерроризме, а также в "сговоре" с целью ввоза кокаина и... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
памела бонди
дональд трамп
сша
венесуэла
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, памела бонди, дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Памела Бонди, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обвиняется в наркотерроризме, а также в "сговоре" с целью ввоза кокаина и в хранении оружия.
"Николасу Мадуро предъявлены обвинения в заговоре с целью наркотерроризма, заговоре с целью ввоза кокаина, незаконном хранении пулемётов и разрушительных устройств, а также в заговоре с целью владения пулемётами и взрывными устройствами против Соединённых Штатов", - написала Бонди в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. По его словам, президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Изображения Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
МИД России назвал попытку захвата Мадуро посягательством на суверенитет
Вчера, 14:56
 
В миреСШАВенесуэлаНиколас МадуроПамела БондиДональд Трамп
 
 
