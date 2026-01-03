https://ria.ru/20260103/venesuela-2066210317.html
Медведев отметил тишину со стороны Европы на фоне атак Венесуэлы
Медведев отметил тишину со стороны Европы на фоне атак Венесуэлы
Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил почти полную тишину со стороны "демократической Европы" на фоне... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
венесуэла
европа
дональд трамп
сша
дмитрий медведев
николас мадуро
венесуэла
европа
сша
Медведев отметил почти полную тишину со стороны ЕС на фоне агрессии США