Медведев отметил тишину со стороны Европы на фоне атак Венесуэлы
15:51 03.01.2026 (обновлено: 16:02 03.01.2026)
Медведев отметил тишину со стороны Европы на фоне атак Венесуэлы
в мире
венесуэла
европа
дональд трамп
сша
дмитрий медведев
николас мадуро
в мире, венесуэла, европа, дональд трамп, сша, дмитрий медведев, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Европа, Дональд Трамп, США, Дмитрий Медведев, Николас Мадуро
Медведев отметил тишину со стороны Европы на фоне атак Венесуэлы

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил почти полную тишину со стороны "демократической Европы" на фоне происходящего в Венесуэле.
"Почти полная тишина со стороны демократической Европы", - сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
ЕС заявил о поддержке "мирного перехода власти" после похищения Мадуро
В мире, Венесуэла, Европа, Дональд Трамп, США, Дмитрий Медведев, Николас Мадуро
 
 
