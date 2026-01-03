Венесуэльцы вышли на улицы в знак протеста против агрессии США

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. На улицах Венесуэлы начали собираться местные жители в знак протеста против агрессии США и в поддержку президента Николаса Мадуро, сообщает телеканал Telesur, главный офис которого находится в Каракасе.
"Венесуэльский народ мобилизуется в знак протеста против агрессии США и в поддержку президента Николаса Мадуро", - говорится в сообщении телеканала, который выкладывает видео с собирающимися на улицах людьми, скандирующими лозунги в поддержку Мадуро.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
