Рейтинг@Mail.ru
Венесуэльцы вышли на улицы в знак протеста против агрессии США - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 03.01.2026 (обновлено: 16:01 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066209728.html
Венесуэльцы вышли на улицы в знак протеста против агрессии США
Венесуэльцы вышли на улицы в знак протеста против агрессии США - РИА Новости, 03.01.2026
Венесуэльцы вышли на улицы в знак протеста против агрессии США
На улицах Венесуэлы начали собираться местные жители в знак протеста против агрессии США и в поддержку президента Николаса Мадуро, сообщает телеканал Telesur,... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T15:49:00+03:00
2026-01-03T16:01:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
каракас
николас мадуро
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066197796_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_0f39b7753d4274582cfe572f1b271037.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
сша
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066197796_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_615a628d59d05eadfe9b4a132f8a22b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, каракас, николас мадуро, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Венесуэльцы вышли на улицы в знак протеста против агрессии США

Венесуэльцы вышли на улицы против агрессии США и в поддержку Мадуро

© AP Photo / Cristian HernandezСторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро в центре Каракаса, Венесуэла
Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро в центре Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Cristian Hernandez
Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро в центре Каракаса, Венесуэла
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. На улицах Венесуэлы начали собираться местные жители в знак протеста против агрессии США и в поддержку президента Николаса Мадуро, сообщает телеканал Telesur, главный офис которого находится в Каракасе.
"Венесуэльский народ мобилизуется в знак протеста против агрессии США и в поддержку президента Николаса Мадуро", - говорится в сообщении телеканала, который выкладывает видео с собирающимися на улицах людьми, скандирующими лозунги в поддержку Мадуро.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
В миреСШАВенесуэлаКаракасНиколас МадуроДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала